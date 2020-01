Dogucan Haspolat onderweg naar het Turkse Kasimpasa

"Je weet nooit wat er gebeurt met dit soort transfers, maar we verwachten geen problemen", zegt De Haan tegenover Rijnmond.

Haspolat speelde dit seizoen in totaal 19 wedstrijden voor Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam in die wedstrijden tot één doelpunt. Vorig seizoen, toen de Rotterdammers nog in de eredivisie speelde, kwam hij 22 duels in actie.

De Turkse Nederlander werd dit seizoen onder trainer Ricardo Moniz gebruikt als rechtsback, van origine speelt hij op het middenveld.