Wim Scholtmeijer over stap naar PKC: 'Sneeuwbaleffect van emoties'

Wim Scholtmeijer is volgend seizoen de hoofdtrainer van PKC/SWKGroep. De huidig bondscoach van Oranje is de opvolger van Daniël Hulzebosch, die vanwege zijn werksituatie niet meer de trainer van PKC kan zijn.

Scholtmeijer zag het lang niet als een optie om een club in de Korfbal League te coachen. "Gaandeweg heb ik gesprekken gehad met PKC. Dat was een sneeuwbaleffect van emoties. Nu het echt naar buiten is, is er wat plaats voor die emotie. Ik ben er heel blij mee."

De job past bij de 37-jarige trainer, vindt hijzelf. "En ik vind het belangrijk dat ik de kennis en de kunde die ik als bondscoach heb opgedaan, ook kwijt kan. Het gaat bij mij niet alleen om aanstaand weekend: wedstrijden winnen en kampioen worden, maar ook om daaromheen een sportomgeving te kunnen bouwen.

Jarenlang heb ik rondgelopen op Papendal en in de keuken kunnen kijken bij andere sporten. En ik heb bij clubs binnen het korfbal kunnen zien, hoe ze georganiseerd zijn. Die kennis wilde ik graag meenemen naar een club. Dat tweeledige doel speelde bij mij én PKC, dus past dit voor mij perfect."

