Alvarado Nederlands Kampioen veldrijden: 'Dit is geweldig'

Ceylin del Carmen Alvarado is zondag Nederlands Kampioen veldrijden geworden. De 21-jarige renster uit Rotterdam pakt de titel voor het eerst in haar loopbaan.

Alvarado maakte zich op een sterk bezet NK in Rucphen in de derde ronde los van de concurrentie en reed vervolgens solistisch toe naar haar eerste driekleur bij de elite.

"Ik was vorig jaar bij de beloften Nederlands Kampioen, maar nu bij de elite. Dat is geweldig", zegt de veldrijdster van Alpecin-Fenix tegenover Rijnmond.

Alvarado twijfelt nog (een beetje) of ze het WK bij de beloften of de elite wil rijden. "We hadden het met de ploeg erover: het is nog niet een besluit dat vaststaat. Maar als ik hier vandaag zo sta, dan denk ik dat ik wel heel graag bij de elite start."

Lucinda Brand, eveneens afkomstig uit onze regio, finishte uiteindelijk als derde. Een teleurstellend resultaat voor de regerend kampioene. Het zilver op het NK ging naar Annemarie Worst.



"Ja, ik heb nog nooit iemand zien springen die zijn titel verliest. Natuurlijk: aan de start kan iedereen winnen, maar dit is niet gestolen, ofzo. Hier kwam ik niet voor", zegt Brand voor de camera van Rijnmond.

Brand adviseert Alvarado met het oog op het WK met een knipoog om nog bij de beloften te starten. "Ze zou bij de onder 23 rijden. Ik zou haar adviseren gewoon die titel te pakken, haha! Nee, we zien het wel."

Bekijk hierboven heel de gesprekken met Alvarado en Brand.