Aart Staartjes (81) uit Sesamstraat overleden na ongeluk

Staartjes kreeg met zijn brommobiel een botsing met een auto. Hij raakte daarbij ernstig gewond. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.

In 2014 belandde Staartjes ook al in het ziekenhuis. Hij viel toen tijdens het plukken van fruit in de tuin.

Over Staartjes

Hij woonde al een tijd in Dronryp en in Leeuwarden, maar Staartjes komt oorspronkelijk uit Amsterdam-Noord.

Daar ontdekte hij op zijn achtste zijn liefde voor acteren. Na een uitstapje te hebben gemaakt naar de kweekschool, stapt hij over naar de toneelschool. Hierna speelde hij onder meer bij het Nieuw Rotterdams Toneel en Studio.

Staartjes was een fenomeen op de Nederlandse televisie. Hij is bekend van onder meer zijn bijdragen in De film van Ome Willem, waarvan hij ook regisseur was. En natuurlijk met zijn rol als Meneer Aart in Sesamstraat.

Ook heeft hij een groot aandeel gehad in het opzetten van De Stratemakeropzeeshow en Het Klokhuis. Daarnaast heeft hij twintig jaar lang de presentatie van de intocht van Sinterklaas verzorgd.

In september 2019 was hij voor het laatst op televisie, toen er drie portretten van hem werden gemaakt bij Sterren op het Doek.