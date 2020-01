Kunst maken van huisvuil: 'Alles wat niet rot, komt in mijn beelden'

Kunstenaar Jan Eric Visser staat bekend om zijn beeldende kunst gemaakt van zijn eigen huisvuil. Vanaf dit weekend is zijn werk te zien in het Stedelijk Museum Schiedam onder de titel 'De vuilniszak als muze'.

Jan Eric verzamelde 'serieus veel' huisvuil over de jaren heen. "Ik doe dit nu al 33 jaar. In al die jaren was ik denk ik voor veel mensen moeilijk aan het doen. Inmiddels heeft iedereen er wel een mening over."

De kunstenaar maakt beelden van zijn eigen afval. "Je kunt het ook circulair noemen. Alles wat niet rot gaat in mijn beelden." Zijn hoofdingrediënt hierbij is pulp. "Ik lees huis-aan-huisbladen en daarna gebruik ik ze in mijn beelden."

Dit idee kwam in hem op nadat hij op straat een natte krant zag liggen die weer was opgedroogd. "Dat werd hard." Nu spaart iemand zelfs het Financieele Dagblad voor hem.

Vuilverbranding voorkomen

De gedroogde pulp vult hij op met de rest van zijn huisvuil. "Het vuil dat niet rot komt in mijn beelden. Daarmee voorkom ik dat het in de vuilverbranding terecht komt. Dat vind ik iets wat we als maatschappij moeten proberen te voorkomen."

Hij noemt het afval dan ook waardevolle grondstoffen. "Er wordt nog lang niet genoeg ingezet op recycling. Over een aantal jaar zullen mijn beelden misschien wel worden opengebroken omdat ze waardevolle grondstoffen bevatten."

De kunst van Jan Eric Visser is van 11 januari tot en met 22 maart te zien in het Stedelijk Museum Schiedam in de tentoonstelling 'De vuilniszak als muze'.