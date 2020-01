Geen tolken en vertalers komende week bij rechtbank Rotterdam

Tolken en vertalers demonstreren dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam. Ze willen meer geld voor hun werk. "Ons tarief is sinds 1981 niet veranderd", zegt een van de actievoerders.

De Actiegroep Registertolken en -vertalers legt een week landelijk het werk neer. Elke dag doen ze een andere rechtbank aan om standpunten duidelijk te maken.

Maandag begint de demonstratie al bij de rechtbank in Amsterdam. Daarna volgen ook andere steden.

De tolken en vertalers willen niet alleen meer geld, ze vinden dat hun beroep te weinig waardering krijgt. Zeker nu de overheid lager gekwalificeerde tolken wil opnemen in het register. "Dat steekt in de kern van de rechtsstaat, want dat betekent dat de kwaliteit van de rechtsspraak omlaag gaat", zegt tolk-vertaler Azzouz Ifzaren.

Als er geen tolk of vertaler aanwezig is, dan kunnen bepaalde rechtszaken niet doorgaan. "Dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling, zegt een lid van de actiegroep. Dinsdag zullen de actievoerders bij de rechtbank van Rotterdam een toespraak houden en proberen met betrokkenen over hun situatie te praten.