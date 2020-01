Het weer vandaag: zeer zacht

Vandaag laat de zon zich af en toe zien en blijft het droog. Vanavond begint het af en toe te regenen. Het is vanmiddag 8 graden, maar vanavond loopt de temperatuur op naar 10 graden.

Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond neemt de zuidwestenwind toe tot krachtig en aan zee tot hard, kracht 6 of 7. Aan zee bestaat kans op zware windstoten tot 75 km/u. Vannacht valt flink wat regen en staat er veel wind met aan zee kans op zware windstoten tot 75 km/u. Met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden blijft het zeer zacht.

Morgen in de tweede helft van de ochtend trekt de regen weg en wordt het voor enige tijd droog. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw af en toe regenen of motregenen. Er staat een matig tot vrij krachtige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind, kracht 4 tot 6.

Vooruitzichten

In de avond neemt de wind toe tot krachtig en aan zee tot hard, kracht 6 of 7. Ook bestaat er dan kans op zware windstoten tot 80 km/u. De temperatuur loopt verder op naar een boterzachte 12 graden.

Het is de komende dagen wisselvallig met af en toe regen en vooral de eerste dagen staat er veel wind. Donderdag verloopt vrijwel droog met af en toe zon. Het is voorlopig zeer zacht met temperaturen in de dubbele cijfers.