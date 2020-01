Politie: die is aan de beurt

Een inbreker in Vlaardingen heeft het de politie wel heel gemakkelijk gemaakt. De dader liet een persoonsbewijs op de plaats delict achter.

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag een melding binnen over een inbraak in het Geuzencollege.

Bij aankomst van de agenten bleek dat er daadwerkelijk ingebroken was. De dief was binnengekomen door een steen door een raam te gooien.

Of er iets buit is gemaakt, is onduidelijk. De politie vond wel een aanwijzing richting de dader: zijn ID-kaart... Dieisaandebeurt, twittert de politie.