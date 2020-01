Tachtig medewerkers bij Technische Unie in Strijen staken

Bij de Technische Unie in Strijen hebben ongeveer tachtig medewerkers het werk neergelegd. Ze voeren actie voor een betere cao.

In Nederland zijn zo'n tweeduizend bedrijven aangesloten bij de cao technische groothandels. Volgens de FNV klotst bij de technische groothandels het geld tegen de plinten, maar merken de mensen met de laagste salarissen daar helemaal niets van.

Dat zag ook Daniël van Valen die al 25 jaar bij de Technische Unie werkt. "Na een jaar praten zijn de voorstellen zo slecht. Het is eigenlijk een verslechtering van de cao."

Iemand anders vult aan: "Als het moet staken we de hele week. We gaan niet eerder weg voordat er veranderingen zijn. Actie, actie, actie!", klinkt het daarna in koor.