Coalitie wil spoeddebat na uitspraken Wijbenga

PvdA, GroenLinks en D66 hebben voor donderdag een actualiteitendebat in de Rotterdamse gemeenteraad aangevraagd. De partijen willen weten of VVD-wethouder Wijbenga nog het collegeprogramma wil uitvoeren. Dit naar aanleiding van zijn uitspraken over de instroom van migranten.

Wijbenga zei op persoonlijke titel dat hij vindt dat Rotterdam jaarlijks nog één migrant per duizend inwoners moet toestaan. De VVD'er wil dat quotum toestaan zodat de stad ook op de gevolgen kan inspelen. Migranten belanden volgens Wijbenga vooral in de bijstand en hebben jaren van ondersteuning nodig.

"Het Rotterdams beleidsprogramma over integratie, Relax, dit is Rotterdam, heeft een positief karakter," zegt PvdA-fractievoorzitter Co Engberts. "Het doel is dat we problemen weliswaar signaleren, maar vooral oplossen."



Engberts, en met hem Lies Roest (GL) en Chantal Zeegers (D66), vinden dan ook dat er meer woningen voor alle mensen in de stad moeten worden gebouwd. "En we moeten bijvoorbeeld ook iets doen tegen het uitbuiten van kwetsbare mensen door werkgevers. Zo lossen we dingen op. Niet door te wijzen naar migranten."

"Dus," vervolgt Engberts, "laat Wijbenga maar uitspreken dat hij het coalitieakkoord nog onderschrijft. En: gaan we verder zoals afgesproken ?"