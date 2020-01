Maastunnel gaat vier nachten dicht voor onderhoud

In de nacht van maandag op dinsdag is de Maastunnel van 22:00 tot 00:30 uur alleen afgesloten in de richting van Zuid. Daarna is de tunnel tot 06:00 uur afgesloten in beide richtingen. Datzelfde gebeurt in de nacht van dinsdag op woensdag.

In de nacht van woensdag op donderdag en de nacht van donderdag op vrijdag is de tunnel van 22:00 tot 06:00 uur alleen dicht richting Zuid.

Verkeer kan omrijden over de Erasmusbrug, de Willemsbrug, de Beneluxtunnel op de A4 of de Van Brienenoordbrug op de A16.

De fietst- en voetgangersbuis van de Maastunnel is vanaf november vorig jaar voor zeven maanden dichtgegaan.

Daarom gaat er iedere twintig minuten een gratis fietspont tussen de Sint-Janshaven in Charlois en de Sint-Jobshaven aan de noordkant.

In augustus vorig jaar ging de Maastunnel na twee jaar renoveren weer open.