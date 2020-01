Podcast Rijnmond: 'Advocaat mag meer vertrouwen hebben in Bijlow'

Na een korte winterstop begint het voetbalwereldje weer langzaam op gang te komen. In Podcast Rijmond bespreekt presentator Peter van Drunen met Feyenoord-watcher Sinclair Bischop, Frank Stout en Jan Jaap Pruysen de ontwikkelingen in het regionale voetbal.

Zo vragen de heren zich af of Justin Bijlow het mogelijke vertrek van Kenneth Vermeer op kan vangen. ''Je mag best meer vertrouwen hebben in Justin Bijlow'', klinkt het. ''Maar Dick Advocaat kent hem niet goed en hij heeft een jaar niet gekeept. Hij moet er eerst nog inkomen. Willen Feyenoord en Advocaat dat wel?''

Verder gaat het in Podcast Rijnmond over de rol van Toon van Bodegom binnen Feyenoord, over de herstart van de eredivisie en natuurlijk over de regioderby tussen FC Dordrecht en Excelsior, die afgelopen vrijdag in 1-1 eindigde.

Beluister de uitzending van Podcast Rijnmond hierboven terug.