Eenzame Gorinchemmer werd spil van kinderpornonetwerk

Justitie heeft vier jaar cel geëist tegen een man uit Gorinchem voor het verzamelen en verspreiden van kinderporno. Daarvan is een half jaar voorwaardelijk. Hij moet na zijn celstraf behandeld worden in een kliniek, zegt het OM.

Justitie beschouwt de 26-jarige man als ‘een grote vis’. Als moderator van zogeheten darkwebs zou hij hebben bepaald wie werd toegelaten en welk materiaal werd geplaatst. Het OM ziet het netwerk als een criminele organisatie.

Duizenden foto's

In totaal zijn 11000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, in vijf jaar verzameld. Daaronder zat ook seks van kinderen met dieren. “Hij heeft een spoor van slachtoffers achter zich gelaten", zegt het OM.

De man uit Gorinchem heeft vrijwel alles bekend. De dierenporno was volgens hem bijvangst. Hij bestrijdt dat sprake was van een criminele organisatie.

De verdachte schetste hoe hij was afgegleden. “Het begon met plaatjes van nudisten en volwassenenporno en gaandeweg werd het kinderporno.” Deskundigen hebben zowel pedofilie als autisme bij hem geconstateerd.

Eenzaam

Hij was op de ‘darkwebs’ beland vanuit eenzaamheid. “Ik ben op de middelbare school veel gepest. Ik heb moeite sociale contacten aan te gaan. Dat lukte op de darkwebs wel. Ik vond daar mensen met gelijke interesses. Het ging niet allen over porno, ook over muziek en eten.”

Zijn advocaat benadrukt dat zijn cliënt nooit een kind heeft aangeraakt, of zelf kinderporno heeft gemaakt. “Het is zeker geen grote vis.”

De man uit Gorinchem is eerder behandeld. Justitie vindt het zorgelijk dat hij daarna nog niet tot veel zelfinzicht was gekomen. “Hij dacht toen nog dat een 10-jarige prima kon aangeven of zij de seks prettig vond.”

Tijdens de zitting in Dordrecht maandag zei hij dat dat nu heel anders is. “Ik zit nu 359 dagen vast en heb veel gesprekken gevoerd. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik beloof u met de hand op mijn hart dat ik niet weer de fout in ga.”

De rechter doet op 27 januari uitspraak.