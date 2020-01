Emma en Noah meest populaire namen

Meisjes die vorig jaar werden geboren, heten het vaakst Emma. 731 meisjes werden zo genoemd. De meest gekozen jongensnaam in 2019 (785 keer) was Noah. Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank bekendgemaakt in zijn jaarlijkse overzicht van kindernamen. Op de tweede plaats staan Daan (jongens) en Mila (meisjes).