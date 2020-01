Ayoub traint weer mee met Feyenoord

Feyenoord is na het winterse kamp in Marbella weer terug op trainingscomplex 1908. De selectie van trainer Dick Advocaat begint met de voorbereidingen op het duel van zaterdagavond met Heerenveen. Yassin Ayoub trainde gewoon mee, ondanks dat hij niet meereisde naar het trainingskamp in Marbella.