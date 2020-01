Vermeer ondanks interesse op trainingsveld Feyenoord

Feyenoord is na het winterse kamp in Marbella weer terug op trainingscomplex 1908. De selectie van trainer Dick Advocaat begint met de voorbereidingen op het duel van zaterdagavond met Heerenveen. Keeper Kenneth Vermeer liet gewoon zijn gezicht zien.

De 34-jarige doelman van de Rotterdammers staat in de belangstelling van ploegen uit de MLS in de Verenigde Staten. Het contract van de goalie loopt deze zomer af en gezien het hoge salaris zou technisch directeur Frank Arnesen niet onwelwillend over staan tegenover een vertrek van Vermeer.

Ridgeciano Haps en Sven van Beek ontbraken nog op het trainingsveld. Leroy Fer en Edgar Ié trainden apart.