Nog geen tips over vermiste Rebert

De politie heeft nog geen idee waar de vermiste Rebert Fairbairn kan zijn. De 37-jarige Rotterdammer verdween vorige week in de nacht van woensdag op donderdag toen zijn zus Raisa in levensgevaar in het ziekenhuis lag. Rebert is minder zelfredzaam en heeft medicijnen nodig. De politie, familie en vrienden maken zich zorgen.