Luister dan! De wondere wereld achter videosite Dumpert

Zeau. Dinsdagavond is René van Leeuwen te gast bij Ruud de Boer in de studio van Radio Rijnmond. De Rotterdammer, die geschiedenis en sociologie studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft geschreven voor de Volkskrant en GeenStijl, maar is vooral bekend geworden als 'ginger' van de videowebsite Dumpert. Maar wie of wat gaat er achter die website schuil? En wie zijn 'de reaguurders' die daar te vinden zijn?

Deaude boom

Ook al wordt alles wat riekt naar een krant of een boek steevast door zowel GeenStijl als Dumpert 'deaude boom' genoemd, heeft René een boekie geschreven over de geschiedenis van Dumpert en de vroegere relatie met GeenStijl: 'Lectuur voor Reaguurders'. Voor op de plee. Voor als je WiFi uitvalt.

Dumpertreeten

Dumpert en GeenStijl zoeken graag het randje op. En dat wordt niet door iedereen in dank afgenomen. In 2017 werd door tientallen vrouwen in de krant een oproep gedaan aan adverteerders om vooral geen geld meer te steken in beide sites, wegens het vermeende vrouwonvriendelijke karakter in filmpjes en reacties onder artikelen.

Reaguurders

Wie zijn dan die fanboys van Dumpert? En zijn er ook fangirls? En wat maakt een 'reaguurder' en echte reaguurder? Luister dinsdagavond om 19:00 uur naar het verhaal van René van Leeuwen, die overigens vergezeld wordt door uitgever en schrijver Tjeerd Langstraat, wat al een verhaal apart is...

