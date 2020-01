Medewerkers Technische Unie Strijen voeren ook dinsdag actie

Technische Unie is de grootste technische groothandel van het land. Personeel staakt onder meer voor een loonsverhoging van vijf procent en voor een nieuwe cao. Daarnaast moeten de verslechteringen die de werkgevers voorstellen, van tafel.

Volgens FNV willen werkgevers dat bijvoorbeeld tot 22:00 uur 's avonds en op zaterdag geen toeslagen meer worden betaald. Ook zouden zij de leeftijdsdagen willen afschaffen. De werknemers willen dat deze verslechteringen niet doorgaan.



De cao-gesprekken met de technische groothandels lopen al sinds april 2019. Hoewel FNV een loonsverhoging van vijf procent per jaar over twee jaar eist, gaan de werkgevers niet verder dan negen procent in vier jaar.

De staking in Strijen is de derde stakingsactie in een reeks van meerdere stakingen van de technische groothandels. Zo legden medewerkers van ODS in Barendrecht vrijdag het werk al neer. Onder de cao van de technische groothandel vallen veertigduizend mensen.