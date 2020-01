Rotterdamse 'trouwstoetmepper' blijft in de cel

De man die ervan verdacht wordt eind augustus de Rotterdamse agent Gert Jan de Jonge neer te hebben geslagen, blijft langer vastzitten. Dat is maandag besloten tijdens een korte zitting.

Shahid B.(26)wilde naar huis, naar een begeleid wonen-project. "Hij wil zijn leven op orde brengen", zei zijn advocaat Rima Dijkstra. Maar de rechter ging daar niet in mee. Justitie wees er maandag op dat de verdachte zich steeds niet aan de afspraken heeft gehouden na een eerdere veroordeling.

Hij kreeg in 2012 jeugd-tbs en anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Justitie wil dat het voorwaardelijke deel alsnog wordt opgelegd. Tot de voorwaarden behoorden het volgen van behandelingen voor verslaving en agressie.

B. sloeg de agent eind augustus neer, toen hij een trouwstoet op de Westzeedijk in Rotterdam aan de kant zette. De agent liep daarbij nekletsel en een hersenschudding op. B. is de broer van de bruid.



Agent Gert Jan de Jonge was maandag aanwezig bij de rechtszaak. "Ik ben er nog dagelijks mee bezig. Als ik teveel doe dan slaap ik 's nachts niet. Thuis moeten de kinderen nog iedere keer stil zijn. Mijn hele leven draait om deze zaak."

De verdachte vluchtte na zijn daad. De familie van de agent deed vervolgens een oproep aan de verdachte om zich te melden. Ook werd aan eventuele getuigen gevraagd om met beeldmateriaal te komen.

B. kon pas meer dan een maand later worden opgepakt. Hij zat verstopt onder een bed in een woning in Lopik. Justitie gaat drie familieleden vervolgen, vanwege 'beïnvloeding van getuigen'. Dat heeft ermee te maken dat zij de opsporing hebben belemmerd.



B. blijft in ieder geval tot 26 maart vastzitten, zo heeft de rechter maandag besloten. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld.