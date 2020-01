Trouwstoetmepper eerder veroordeeld voor gewelddadige diefstal en bedreiging

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bekend gemaakt tijdens een regiezitting. De zaak wordt nu nog niet inhoudelijk behandeld. Justitie vertelde dat het voorwaardelijke deel van de straf een paar keer is verlengd omdat B. zich niet aan de voorwaarden hield.

B. sloeg de agent eind augustus neer, toen hij een trouwstoet op de Westzeedijk in Rotterdam aan de kant zette. De agent liep daarbij nekletsel en een hersenschudding op. B. is de broer van de bruid.



De verdachte vluchtte na zijn daad. De familie van de agent deed vervolgens een oproep aan de verdachte om zich te melden. Ook werd aan eventuele getuigen gevraagd om met beeldmateriaal te komen.

B. kon pas meer dan een maand later worden opgepakt. Hij zat verstopt onder een bed in een woning in Lopik.



B. blijft in ieder geval tot 26 maart vastzitten, zo heeft de rechter maandag besloten.