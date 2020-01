'Griepmaatjes' gezocht in Capelle aan den IJssel

Een paar boodschappen halen, even de hond uitlaten of een kopje thee zetten. Het IJsselland Ziekenhuis, Welzijn Capelle, twee huisartsenpraktijken en de wijkverpleging in Capelle aan den IJssel zijn op zoek naar 'griepmaatjes' om zieke Capellenaren een helpende hand te bieden.

Na een enorme griepgolf in 2018 waardoor ziekenhuizen overvol zaten, stelde het IJsselland Ziekenhuis een griepaanpak op. De verschillende organisaties in Capelle werken nu samen om dat protocol goed uit te voeren. De griepmaatjes maken daar onderdeel van uit.

"Iedere winter liggen veel mensen met een flinke griep op bed. Nooit leuk, maar zeker niet als niemand voor je zorgt", zegt Welzijn Capelle. Bij zieke patiënten die de griep hebben, wordt bekeken of zij thuis voldoende zorg hebben. Als dat niet het geval is, wordt de zieke aangemeld bij Welzijn Capelle en wordt deze gekoppeld aan een griepmaatje.

Handschoenen en mondkapjes

Capellenaren die in de wijken Middelwatering en Schollevaar of de omgeving daarvan wonen, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. Zij verlenen dan kortdurende lichte zorg aan een grieppatiënt. "Denk aan een paar keer per dag langsgaan om een kopje thee of sap in te schenken of eens een keertje boodschappen doen of koken", legt Welzijn Capelle uit. De griepmaatjes krijgen setjes met beschermende middelen, zoals latex handschoenen en mondkapjes.

Mensen die meer informatie willen over de griepmaatjes, kunnen op maandag 20 en woensdag 22 januari terecht bij één van de voorlichtingsbijeenkomsten. Deze worden georganiseerd in het Huis van de Wijk aan de Reigerlaan.