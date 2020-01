Zaak doodgestoken Paul Pluijmert eindelijk inhoudelijk behandeld

De zaak tegen de 37-jarige Andy D., die in november 2018 Dordtenaar Paul Pluijmert neerstak, wordt op 7 april inhoudelijk behandeld. Dat gebeurd door de rechtbank in Breda, bleek maandag bij de vierde pro-formazitting.

Even dreigde opnieuw uitstel van de inhoudelijke behandeling, omdat de advocaat van de verdachte opnieuw om extra onderzoek vroeg. De rechtbank wees dat verzoek af, zodat er op 7 april onder meer een strafeis kan komen.

Bij de vorige zitting werd duidelijk dat de zaak maandag nog niet inhoudelijk behandeld kon worden, omdat het verslag van het Pieter Baan Centrum, waar de verdachte zeven weken geobserveerd werd, nog niet af is.

Ook is er extra DNA-onderzoek op het moordwapen verricht door het Nederlands Forensisch Instituut. Dat was nodig omdat de advocaat van Andy D. suggereerde dat zijn cliënt het mes wellicht 'alleen maar had opgeraapt.'

Zes ooggetuigen

Zes ooggetuigen wezen de Bredase verdachte als dader aan. Zij zagen in de nacht van 3 op 4 november 2018 hoe de 23-jarige Paul Pluijmert na in avondje stappen in Breda door hem werd neergestoken toen hij vroeg waarom D. een andere jongen had geslagen.

Pluijmert overleed ter plekke. Enkele minuten later werd Andy D. door de politie aangehouden op aanwijzing van getuigen. De dood van de jonge Dordtenaar, die in het eerste elftal van DFC speelde, schokte ook de Dordtse voetbalwereld.