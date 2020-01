Derde plek en bekerwinst blijft doelstelling Feyenoord

Voor de zevende keer in negen jaar reisde Feyenoord naar Marbella. De Rotterdammers voelen zich op zijn gemak daar. Al werd maar twee keer gewonnen in de eerste wedstrijd na de winterstop. De statistieken onder Dick Advocaat zijn een stuk hoopvoller voor Feyenoord.

Het vertrouwen is terug bij de spelers. "Het is fijn werken onder Dick Advocaat", spreekt Orkun Kökcü. "Hij heeft het beste met je voor. Als hij je aanpakt, weet je direct wat hij bedoelt. Het is fijn dat je niet meer naar de zijlijn hoeft te kijken of je na een uur al wordt gewisseld", lacht het talent.

Na achttien wedstrijden staat Feyenoord vijfde in de eredivisie. AZ lijkt met een voorsprong van tien punten buiten bereik, maar PSV - dat derde staat - heeft slechts drie punten meer. "De derde plek is een reële doelstelling", spreekt Steven Berghuis. "En de bekerwinst blijft ieder seizoen een doelstelling voor Feyenoord. Ook dit jaar gaan we daar voor."