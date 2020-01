Houtsnippers en flesje AA leiden naar cokesmokkelaar in Rotterdam

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langlopend onderzoek naar de invoer van cocaïne en witwassen door de FIOD, politie, douane en het Landelijk Parket.

Die startten een jaar geleden met het onderzoek na een tip van een bedrijf in Beverwijk, in Noord-Holland. Medewerkers daar ontdekten dat er op één van hun container geen verzegeling meer zat.

Opgeroepen douaniers vonden in de container, die uit Brazilië kwam, een bundel triplex hout met daarin een verborgen ruimte. Die was al leeggehaald, want bij het Beverwijkse bedrijf werden ook stofkapjes en houtsnippers gevonden, wat erop duidt dat er gezaagd is in de container. Diezelfde houtsnippers werden ook gevonden in een containerterminal in Rotterdam, waar de container heeft gestaan.

Flesje AA

In de container werd ook een flesje AA gevonden met een Nederlands etiket. Ook dat wordt door het OM gezien als aanwijzing dat de container hier in Nederland is leeggehaald.

Op camerabeelden van de containerterminal is een wit Peugeot-busje te zien. Die zag eruit als de busjes die door de technische dienst van de terminal worden gebruikt. Mogelijk is de lading cocaïne met dat busje van het terrein gesmokkeld.

De 29-jarige Rotterdammer die is opgepakt, is geïdentificeerd als de man die het busje op de camerabeelden bestuurde.

Als onderdeel van het onderzoek zijn ook twee woningen en een loods in Rotterdam en Terneuzen doorzocht. Daarbij is de inhoud van een kluis in beslag genomen.

Al eerder veroordeeld

De Rotterdammer blijft op last van de rechter-commissaris twee weken vastzitten. Hij werd in augustus nog veroordeeld tot 36 maanden cel voor de handel, dan wel smokkel van coke. Waarom hij op vrije voeten was, is niet duidelijk. Hij wordt nu verdacht van de invoer van verdovende middelen, het voorbereiden van andere invoer en witwassen.

De vrouw is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het OM verdenkt haar van witwassen.