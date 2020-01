Vrouw eigenaar overvallen Griek kreeg vuurwapen op haar gericht

Twee jonge mannen die zondagavond een Grieks afhaalrestaurant in Dordrecht wilden overvallen, hebben een vuurwapen op de vrouw van de eigenaar gericht.

Na sluitingstijd, rond 21:00 uur, werd er op de deur van het Griekse restaurant aan de Dubbeldreef geklopt. De vrouw van de eigenaar deed nietsvermoedend open, omdat ze dacht dat het één van de bezorgers was. Ze stond oog in oog met twee overvallers. Eén van hen had een vuurwapen.

Haar man, die ook in de zaak was, sprong tussen de overvallers. Zijn vrouw, duwde de twee naar buiten en wist de deur te sluiten, meldt de politie. Hij hoorde de mannen buiten schieten en daarna wegrijden op een scooter.

Bij de worsteling kreeg de eigenaar van het restaurant een klap in zijn gezicht. Zijn vrouw bleef ongedeerd. De politie is op zoek naar getuigen die de overvallers hebben gezien.