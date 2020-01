Schiedam gunt familie toch afscheid van overleden dakloze na Twitterrel

De gemeente Schiedam geeft de familie van een overleden dakloze toch de kans om afscheid van hem te nemen. Dat heeft de gemeente maandagmiddag in een reactie laten weten. Zijn broer zegt dat hij in eerste instantie geen afscheid mocht nemen, omdat de man schulden had en de familie deze niet wilde overnemen.

Op social media was maandagochtend ophef ontstaan nadat de broer van de overleden man een bericht op Twitter plaatste. Daarin schreef Han de Jonge dat zijn dakloze broer vorige week donderdag dood was gevonden.

De Jonge spreekt van 'de walgelijke manier' waarop de gemeente Schiedam zich vervolgens opstelde. De tweet werd honderden keren geliket en geretweet.

Volgens de gemeente Schiedam zit de vork anders in de steel. "Wij betreuren het dat de familie op deze wijze via social media reageert. De gemeente zoekt altijd eerst contact met de familie. De familie gaf aan de kosten voor de crematie niet op zich te nemen", laat zij in een reactie aan Rijnmond weten.

"Daarom zal de gemeente hierin voorzien. Bij wijze van coulance kunnen de naaste familieleden voorafgaand aan de crematie afscheid nemen van de overledene. Wij hebben hierover contact met de familie.''

Erfrecht

Rijnmond legde de kwestie ook voor aan een notaris. Die verwijst naar het erfrecht. Daarin wordt bepaald wat er met de bezittingen, vermogen en eventuele schulden van de overledene gebeurt.

De kosten van de uitvaart moeten betaald worden door degene die de uitvaartondernemer de opdracht daarvoor geeft, zegt Aniel Autar van notariskantoor Kooijman Autar. Als niemand de opdracht wil geven, is de gemeente verantwoordelijk voor begrafenis of crematie en de betaling daarvan, zo staat in de Wet van de lijkbezorging.

Een gemeentelijke uitvaart is meestal laag in de kosten, zonder ceremoniële bijkomstigheden. Dat is volgens de gemeente Schiedam de reden dat er in eerste instantie geen afscheid geregeld was voor de overleden broer.