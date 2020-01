De politie heeft twee jongens van 16 opgepakt voor brandstichting en openlijke geweldpleging tegen goederen in Dordrecht. De jongens worden ervan verdacht op Oudjaarsdag een speeltoestel aan de Jozef Isralstraat in brand te hebben gestoken.

Uit onderzoek blijkt dat het speeltoestel met een gemaakte vuurwerkbom in brand is gezet. Er is voor zo'n zesduizend euro aan schade.

De jongens zijn verhoord en moeten zich later verantwoorden bij de rechter. De schade wordt op hen verhaald.