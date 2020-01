Burgemeester Aboutaleb te gast bij Radio Rijnmond

Het vuurwerkverbod, het sluiten van woningen als er wapens worden aangetroffen en de uitspraken van loco-burgemeester Wijbenga over het aantal migranten in Rotterdam worden besproken.

Ook blikt Ruud de Boer vooruit met de burgemeester en bespreken ze het tijdelijke monument dat kunstenaar Daan Roosegaarde heeft ontworpen ter nagedachtenis aan ruim honderdduizend Nederlandse Joden, Roma en Sinti die slachtoffer werden van de holocaust.

Het monument is op 16 januari 2020 in zijn geheel te zien bij Loods 24 aan de Stieltjesstraat in Rotterdam. En uiteraard komt ook het Songfestival, in mei in Rotterdam Ahoy, aan bod.