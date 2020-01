Supporters FC Dordrecht: 'Het is nu aan de gemeente'

Voor de derby FC Dordrecht - Excelsior verschenen supporters van de thuisclub voor de camera van RTV Rijnmond om te praten over de toekomstperspectief van de club. Vorige week mochten zij een zegje doen voor het gemeentebestuur. ''Het is aan de gemeente nu,'' reageert een supporter.

"We hebben woensdag duidelijk gemaakt hoe wij ernaar kijken,'' vervolgt hij. "De gemeente moet nu verder kijken dan waar ze gestrand zijn met het slechts kijken naar één optie en dat van tafel vegen, terwijl er veel meer andere opties zijn."

Algemeen directeur Hans de Zeeuw was trots op de supporters. "Het was geweldig hoe iedereen heeft gesproken. Je ziet dat alles achter elkaar gaat staan als het erop aankomt. Dat was de grootste overwinning.

De Zeeuw hoopte voor het einde van de maand duidelijkheid te krijgen van de gemeente, maar "Als het nog vier weken nodig heeft en aangeeft dat ze het niet helemaal goed gedaan hebben, ben ik ook tevreden."