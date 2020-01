Mariniers bestormen De Kuip

Het Korps Mariniers is maandagavond in groten getale aanwezig rondom De Kuip in Rotterdam. Met gepantserde rupsvoertuigen en wapens inspecteren zij het gebied in en rondom het stadion van Feyenoord.

Ook de Chinook-transporthelikopter van defensie wordt daarbij ingezet. Op sociale media vroegen meerdere mensen zich af waarom de helikopter rondvloog boven de regio. Maar geen paniek: het gaat om de zogeheten Final Exercise van het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam.



"De mariniers in opleiding zullen tot vrijdagochtend alle kennis en doorzettingsvermogen die is opgedaan moeten aanspreken om de eindstreep te halen", zegt Kolonel der mariniers Jarst de Jong op Twitter.Tijdens de oefening in Rotterdam maandagavond moesten de mariniers in opleiding de Legioenzaal van De Kuip bestormen. Daar werden 'terroristen' overmeesterd. Ook maandagochtend kwamen ze al in actie. Toen werd geoefend in Voorburg.

Welke oefeningen verder nog op de planning staan deze week, is niet duidelijk. Als de mariniers in opleiding alle testen goed doorstaan, worden ze vrijdag gehuldigd. Ze ontvangen dan hun felbegeerde mariniersbaret.