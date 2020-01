Alvarado verslaat Brand op NK: 'Op het WK wordt het ook een strijd tussen ons'

In het Brabantse Rucphen won Ceylin del Carmen Alvarado het Rotterdamse onderonsje met Lucinda brand op het NK Veldrijden. Het 21-jarige talent pakte daarmee de nationale titel die Brand verdedigde. "Op het WK zal het ook een strijd worden tussen ons," verwacht Alvarado.

Het WK wordt over drie weken verreden in het Zwitserse Dübendorf. Alvarado maakte na de wedstrijd in Rucphen bekend dat ze daar de elite-wedstrijd gaat rijden, waar ze ook nog voor de beloften mag uitkomen.

Brand grapt daarover: "Dan heeft ze haar keuze veranderd. Ik zou haar adviseren om gewoon die titel te pakken."

In de video hierboven is een reportage van de twee Rotterdammers op het NK te bekijken.