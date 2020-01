Strijden voor een plek aan speciale finaletafel van NK Risk

Meer dan vijfhonderd mensen nemen zaterdag deel aan het Nederlands kampioenschap Risk in de Van Nellefabriek in Rotterdam. De finalisten mogen dan plaatsnemen aan een speciaal gemaakte tafel, geproduceerd door een Rotterdamse meubelmaker. "We wilden een tafel waar iedereen jaloers op zou zijn om erop te mogen spelen", legt organisator Paul Sharo uit.

Het boordspel Risk is erg populair. Bij dit spel is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk gebieden op de landkaart verovert. De finale wordt gespeeld op een eikenhoutentafel, waar hoofden in zijn gegraveerd. Ook zijn er speciale houten pionnen gemaakt.

Marcus maakte met zijn team deze speciale tafel. Die is bijna af. "Er moet nog wat aan geperfectioneerd worden", legt hij uit.

'Krijg geen genoeg van Risk'

Mocht je de finale niet halen, dan is er geen man overboord. Ook dan maak je kans om aan de bijzondere tafel een potje te risken. "Het idee was dat het alleen een finaletafel zou zijn. Maar dan zou elk jaar maar één keer met die tafel gespeeld worden", zegt Sharo. Omdat er meerdere speelronden vóór de finale zijn, is besloten om de speciale tafel ook dan in te zetten. "Zo wordt die tafel elke ronde gebruikt."

Het NK Risk wordt voor de zesde keer gehouden. "Ik spreek denk ik namens elke Risker als ik zeg dat ik altijd wil risken", vertelt Sharo over zijn passie. "Ik kan nooit genoeg mensen vinden om dit spel te spelen. Nu hebben we er gewoon vijfhonderd bij elkaar."

Verslaggever Sjoerd de Vos nam in aanloop naar het NK Risk plaats aan de speciale finaletafel: