Milan de Koff mist EK waterpolo door blessure: 'Een simpele beweging'

"Een uur na de bekendmaking van de selectie ben ik door mijn rug gegaan. Het was iets heel stoms want het gebeurde toen ik de auto uitstapte bij een hele simpele beweging,'' vertelt de doelman van het Rotterdamse SVH.

OKT

Het EK is uiteraard een prestigieus toernooi, maar in maart staat er een nog belangrijker toernooi op het programma. Dan wordt er een kwalificatietoernooi gespeeld voor de Spelen in Tokio. De Koff verwacht daar wel bij te zijn. "Het ligt eraan hoe mijn herstel is, maar ik ga ervan uit dat ik fit ben."

In de video hierboven is een volledig interview te zien met Milan de Koff. Hierin vertelt hij ook dat een waterpoloër met een Olympische droom veel moet laten en dat daar weinig geld tegenover staat.