FC Dordrecht raakt ook nog hoofdsponsor kwijt

Dat schrijft het hoogwerkersbedrijf op haar website. Riwal was dertien jaar lang de hoofdsponsor van de club in de Eerste Divisie. Volgens Riwal is er sprake van een verandering van het marketingbeleid. Het bedrijf 'blijft wel nauw betrokken' bij de club.

FC Dordrecht zit op dit moment in zwaar weer. Als de plannen voor een nieuw stadion niet doorgaan, heeft de club geen toekomstperspectief meer, hebben onderzoekers gezegd.

FC Dordrecht noemt het 'spijtig' dat Riwal niet langer hoofdsponsor wil zijn. "We zijn Riwal ontzettend veel dank verschuldigd voor de bijdrage en steun die het ons altijd heeft gegeven. Na al die jaren zal het wennen zijn om het shirt van FC Dordrecht zonder Riwal te zien", zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw.

Het Dordtse bedrijf Riwal is al sinds de jaren '90 bij de club betrokken. Dick Schalekamp senior was bestuurslid bij de club. Jaap Schalekamp, die eind vorig jaar overleed, had een adviserende rol bij de club. Thomas Schalekamp speelde dit seizoen al 15 wedstrijden in de Eerste Divisie voor FC Dordrecht.