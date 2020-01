Feyenoordsupporters protesteren tegen Feyenoord City en Pim Blokland

Voor een van de draaideuren van het Maasgebouw hangt een spandoek met de tekst 'Pim we zijn jouw perspraatjes kotszat'. Ook hangen er teksten als 'De Kuip - Ja. City - Nee'.

De verwachtingen is dat de club binnenkort bekend maakt of het doorgaat met de plannen rondom Feyenoord City en het nieuwe stadion. De business case wordt doorberekend om te bepalen of het plan uiteindelijk zorgt voor de gewenste stijging van het spelersbudget.

Waarom is er protest tegen Pim Blokland?

Pim Blokland is het meest bekend als de voorman van de Vrienden van Feyenoord, de groep investeerders die de club in 2010 een broodnodige financiële impuls gaf. Tegenwoordig zit het voormalig lid van de Raad van Commissarissen in het STICO, het orgaan dat het 'gouden meerderheidsaandeel' in handen heeft en is ingesteld als cultuurbewaker van Feyenoord.

"Hou de eer aan jezelf", laten de supporters nu weten. "en stap op bij de club." Waarom richten zij hun pijlen nu op de weldoener?

In een analyse op deze website was gisteren al te lezen dat er momenteel een bestuurlijke machtsstrijd gaande is. In de kern gaat dit over de zeggenschap bij Feyenoord en uitgegeven minderheidsaandelen, die in handen zijn van de Vrienden van Feyenoord.

De club heeft al meermaals publiekelijk kenbaar gemaakt dat het een grote (buitenlandse) investeerder wil vastleggen. Om dat te bereiken zal het eerst deze aandelen van de Vrienden terug moeten kopen.