'Pionier in gas onderscheiden toch terecht in stad die van gas af wil'

De nieuwe Havenman van het Jaar Jan Valkier is een pionier en een boegbeeld voor de vergroening van de scheepvaart. Met zijn rederij Anthony Veder is hij volledig overgestapt op het vervoer en bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG). En daarom is de keuze van de jury voor deze benoeming volkomen terecht, vond wethouder wethouder Arno Bonte gisteravond aan boord van partyboot De Smaragd.

En dat klinkt misschien gek, uit de mond van een wethouder duurzaamheid, gaf Bonte zelf toe.

“Een havenman feliciteren die zich met gas bezighoudt, terwijl wij hier in Rotterdam woningen van gas afhalen, lijkt misschien opmerkelijk. Maar als het om de scheepvaart gaat, is de overstap van kolen naar gas een grote stap in de verduurzaming van de scheepvaart wereldwijd."

Hij vervolgt: "De meeste bewoners storen zich ook aan de vieze rookwalmen die van cruiseschepen komen. Als LNG daar een schoner alternatief voor kan zijn, dan zijn heel veel Rotterdammers daar blij mee. En als wethouder duurzaamheid juich ik dat alleen maar toe.”



Jan Valkier genoot zichtbaar van het warme bad, waar hij als nieuwe Havenman van het Jaar instapt. Wie de onderscheiding accepteert, belooft namelijk ook elk jaar aanwezig te zijn bij de benoeming van de volgende Havenman of Havenvrouw van het Jaar. En zo stond De Smaragd vol met (ex)-ondernemers uit de scheepvaart, die het feestje meteen als jaarlijkse reünie zien.

En Jan Valkier mag dan als reder een vreemde eend in de bijt tussen de scheepsondernemers zijn, toch vonden ook zij de keuze voor deze CEO meer dan terecht. Ben Vree (ex-Smit en APMT), Havenman 2008: “Jan Valkier is misschien niet echt een havenman, maar we horen bij elkaar en Jan Valkier innoveert en hoort bij Rotterdam.”

Mai Elmar, directeur Cruise Port Rotterdam en “helaas nog steeds de enige ‘mevrouw de Havenman tussen alle mannen. Maar Jan Valkier is een reder met een groot hart voor Rotterdam en gelukkig wil hij zich volgend jaar hard maken voor de benoeming tot een Havenvrouw van het Jaar.” Allard Castelein, presidentdirecteur Havenbedrijf Rotterdam: “Hij loopt voorop in de verduurzaming van de scheepvaart en is een mooie ambassadeur van ons havencomplex.”