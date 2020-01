Woonbootbewoners Spaanse-Polder: we willen na al die jaren gewoon duidelijkheid

Ze zitten al jaren in onzekerheid over de ligplaats van hun woning en dat is 'gekmakend'. De eigenaren van de woonboten in Rotterdam-Spaanse Polder willen nu eindelijk wel eens weten waar ze aan toe zijn. Volgende week is een gesprek met wethouder Kurvers.

Aan de Pelsert- en de Lingehaven liggen de ruim twintig woonboten al tientallen jaren. Maar als het aan de gemeente ligt komt daar een einde aan. "In 2014 is een bestemmingsplan aangenomen en daar staan de woonboten niet in", legt bewoonster Femke de Geus uit. "Maar wat er met ons gaat gebeuren is nog altijd niet duidelijk."

De gesprekken zijn al jaren aan de gang. Het meest concrete plan is dat de woonboten verhuizen naar het voormalige scheepsbedrijf De Hoop, even verderop. "Daarvan is beloofd dat we met z'n allen die kant op zouden gaan. Dat plan zat goed in elkaar", zegt buurman Richard Voogd. Femke voegt toe: "Van de bijna twintig schepen zijn er veertien antikraak. Die verhuizen nu plots niet mee. Daardoor wordt het plan per woonboot plots een stuk duurder. Daar maken we ons wel zorgen over."

Geen plek meer

De Geus zucht en zegt dat de "onduidelijkheid iets is om gek van te worden". Ze snapt eigenlijk niet waarom ze überhaupt weg moeten. Voor de woonboten is geen plek meer, omdat het niet op een industriegebied past. Maar voor de woonwagens, net om de hoek, is er geen probleem. Die wagens zijn wel ingetekend in het bestemmingsplan.

"We snappen het gewoon niet", zegt Voogd. "Er wordt van alles geregeld in Rotterdam, maar dit kan maar niet gerealiseerd worden. Die nieuwe plek bij 'De Hoop' is ons beloofd. Waarom zijn ze er dan zo lang mee bezig?"

Wethouder Kurvers wil niet reageren voor het gesprek met de woonbootbewoners heeft plaatsgevonden.