Stakende tolken: we willen serieus genomen worden

Tolken: we willen serieus genomen worden

Dat er actie gevoerd wordt op de Wilhelminapier is niet ongewoon. Maar dat er dinsdagmiddag een groep tolken daar protesteert is wel uniek te noemen. De tolken willen niet alleen meer geld, maar ook meer waardering.

"Aan het beroep voor tolk/vertaler waren tot 2009 geen eisen gesteld", legt Lindi van den Bergh uit. "Maar na lang knokken werd er een register in het leven geroepen. Dat hield in dat iedere tolk een HBO-diploma moest hebben. Maar die eis wil het ministerie van Justitie nu omlaag brengen."

De boosheid onder de tolken is groot, zegt Van den Bergh. Ze verwacht dat er zo'n vijftienhonderd tolken en vertalers meedoen met de estafetteactie, die maandag begon in Amsterdam. Op dinsdag wordt actie gevoerd in Rotterdam.

Zeven jaar

"We hebben hard knokt voor het register en om aan de eisen te voldoen", vervolgt Van den Bergh. "Het heeft mij zeven jaar gekost om aan de eisen te voldoen, terwijl ik al zeventien jaar al werkzaam was als tolk."

"Door de eisen te verlagen kunnen meer mensen in het register komen. Zoals mensen die omgerekend een MBO-diploma hebben. En ze zullen de taal wel bemachtigen, maar het is meer dan dat: je moet ook de cultuurverschillen begrijpen."

Volgens Van den Bergh is tolken en vertalen 'een vak', want de kleinste fout kan al enorme gevolgen hebben. "We willen gewoon dat er naar ons geluisterd wordt", zegt Van den Bergh verder. "Met deze aanbesteding gaan de tarieven omlaag, terwijl die sinds 1981 voor tolken niet verhoogd zijn."

De estafettestaking zal tot gevolg hebben dat meerdere instanties tegen problemen aanlopen. Politieverhoren met buitenlandse verdachten of getuigen zullen niet door kunnen gaan. Ook rechtszaken kunnen vertraging oplopen.