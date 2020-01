Grote controle van politie en gemeente op camping in Dordrecht

Bij de controle worden overtredingen geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten worden mogelijk maatregelen genomen, zegt burgemeester Kolff. Zo zijn vanochtend vanaf 05:00 uur meer dan zeventig auto's gecontroleerd die het park verlieten.

Volgens Kolff waren dat vooral arbeidsmigranten. "Er zijn in elk geval een heleboel mensen aangetroffen die hier verblijven omdat ze in Nederland werken. Daar worden de vergunningen goed van bekeken of dat allemaal wel of niet is toegestaan. Voor de rest wordt er ook goed gekeken of mensen hier permanent verblijven, wat dus niet mag. En als dat zo is gaan we daar ook tegen optreden."

Volgens ooggetuigen werden mensen op de camping en omwonenden gecontroleerd door de politie. "Ik zag het gebeuren toen ik naar mijn werk reed. Normaal gesproken zijn er nogal veel Oostblokkers op het campingterrein, maar dat waren er nu een stuk minder."

Het terrein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug, staat bekend als een plek waar veel Poolse werknemers worden ondergebracht. Vaste bezoekers zouden daarover al meerdere keren hebben geklaagd bij de gemeente.