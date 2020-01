Kenneth Vermeer verkast naar Los Angeles FC

De keeper beschikte over een aflopend contract en de afgelopen dagen namen de geruchten over een Amerikaanse transfer alleen maar toe. Voor Vermeer wordt het zijn tweede periode in het buitenland; in 2018 kwam hij op huurbasis een half jaar voor het Belgische Club Brugge uit.

Vermeer kwam in 2014 in een veelbesproken transfer over van Ajax en kwam de afgelopen 5 jaar tot 133 wedstrijden in Feyenoord 1. Het vertrek van Vermeer betekent dat Feyenoord voor nu de tweede seizoenshelft in gaat met Justin Bijlow en Nick Marsman.