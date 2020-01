Siemen Mulder fluit Feyenoord-SC Heerenveen

Sparta gaat zondagmiddag op bezoek bij Ajax en daar is Allard Lindhout de hoofdverantwoordelijke. Veel Sparta-fans zullen weinig goede herinneringen hebben aan de 32-jarige scheidsrechter die in 2018 scheidsrechter was bij de degradatie play-off tegen FC Emmen.

Daarin mistte de scheidsrechter in de heenwedstrijd (0-0) een ogenschijnlijke strafschop en gaf hij achteraf zijn fout toe. In de return zou Emmen met 1-3 winnen, waardoor Sparta degradeerde.

Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie is Luca Cantineau aangewezen om Excelsior-Telstar te leiden. De Rotterdammers spelen vrijdag om 20.00 uur. FC Dordrecht komt op de maandagavond uit tegen Jong Ajax. In Amsterdam is Sam Dröge de scheidsrechter van dienst.