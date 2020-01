In de Hoekse duinen staan ze, in de Kunsthal hangen ze

Fotograaf Peter de Krom uit Hoek van Holland hangt zijn camera aan de wilgen. Een hernia maakt hem het werken onmogelijk. Vanaf 1 februari prijkt het Hoekse werk van De Krom in De Kunsthal in Rotterdam. "Het is een mooie afsluiting maar de fotografie ademt door", zegt de 38-jarige Hoekenees.

De expositie Hoek van Holland heeft vijf thema's. Het werk was eerder deels te zien in NRC Handelsblad. "Vooral de 'Stokstaartjes' kregen ruim aandacht", zegt De Krom. De serie toonde blote mannen en vrouwen die in de Hoekse duinen op zoek zijn naar een kortstondig sexavontuur.

De Krom: "Dat trok de meeste aandacht ja. Ik heb daar een jaar of vier aan gewerkt. Primeur voor de Kunsthal: ook de video's van dat project zijn te zien. Op de foto's zie je ze vooral staan, in de video zie je hoe ze zich gedragen, hoe het werkt. Een soort natuurfilm zonder commentaar. Staan in de duinen, hangen in de Kunsthal".

'Scootrangers'

Peter de Krom won tweemaal een categorieprijs in de strijd om de Zilveren Camera. "Ik zie Hoek van Holland als een soort microkosmos van Nederland. Het verandert constant. Ik wilde beeldverhalen maken van Nederland en dat is hier gelukt", vertelt De Krom die zijn Hoekse werk tussen 2010 en 2015 schoot.

"Maar toen kwam die hernia. Tijdens het fotograferen van de serie 'Scootrangers'", lacht De Krom. De stoet ouderen op scootmobiels behelsde nogal wat toeren en toen gebeurde het. "Zo heftig als ik fotografeerde kan ik niet meer na de operatie met die zware camera's".

Bunkers

Van beelden naar bunkers. Peter de Krom heeft een nieuwe missie. Hij is een stichting begonnen voor het herbestemmen van bunkers in de duinen. "Hier is de eerste die we gaan omvormen", vertelt hij staand op Duits beton.

"En uiteindelijk willen we plannen maken voor de hele Nederlandse kust", zegt hij ambitieus. "In plaats van observeren wordt het nu invloed hebben in zo'n raar dorp. Het is een beetje begonnen als reactie op het volbouwen van de kust. Waarom bouwen voor de duinen als er ook gebouwen onder liggen. Het worden nu duurzame en ecologische verblijfplaatsen".

De vijf beeldverhalen over Hoek van Holland zijn vanaf 1 februari te zien in De Kunsthal in Rotterdam.