Raadslid PvdA Nissewaard stapt op

Kim van de Kant is maandagavond uit de fractie van de PvdA Nissewaard gestapt. Het raadslid schrijft op Facebook dat zij "verdwaald is geraakt in een web van politieke spelletjes".

Van de Kant uitte vorige week op dat zelfde medium kritiek op het ShantyFestival in Spijkenisse. Een Shantykoor Horizon mocht daar niet aan meedoen, omdat er ook vrouwelijke leden in het koor zitten. "Onze stichting heeft vanaf het begin bepaald dat er alleen mannelijke koren optreden. Dat blijft zo", zei organisator Arno Oomen, tevens raadslid van ONS Nissewaard, eerder in het AD.

Die reactie noemde Van de Kant bekrompen. "Er wordt niet gevraagd om van je ShantyFestival een VisWijvenFestival te maken. Er wil gewoon een Shantykoor (met vrouwen) ook een keer meedoen."

De PvdA Nissewaard sprak Van de Kant aan op haar opmerkingen. Ze werd teruggefloten en kreeg te horen dat ze zo'n bericht als prominent raadslid van een coalitiepartij nooit had mogen plaatsen, zegt ze op Facebook. Haar partij zou hebben geëist dat ze excuses maakte, maar dat weigerde ze. Daarop vertrok ze.

De PvdA in Nissewaard heeft een andere lezing. Die zegt dat er een gebrek aan samenwerking is en dat Van de Kant bepaalde afspraken niet is nagekomen.

De Stichting Shantyfestival Spijkenisse bracht enkele dagen na de opmerkingen van Van de Kant het bericht naar buiten dat ze stopt met de organisatie van het festival. De commotie en ophef is een van de redenen daarvan, reageert de organisatie in Weekblad Westvoorne.