Robin Polley naar FC Dordrecht

Na keeper Mike Havekotte is Robin Polley daarmee de tweede speler van ADO Den Haag die op huurbasis naar de Krommedijk komt. De 21-jarige rechtsback - die de zoon is van voormalig Sparta- en Excelsior-speler Prince Polley - kwam dit seizoen bij ADO Den Haag niet verder dan één basisplaats en één invalbeurt.

In 2016-2017 kwam Polley één seizoen uit in de jeugd van Feyenoord voordat hij de overstap maakte naar ADO Den Haag. Daarvoor speelde de Ghanese jeugdinternational bij Spartaan'20 uit Rotterdam-Zuid.

El Bouchataoui

Onlangs nam FC Dordrecht nog afscheid van drie huurlingen die afkomstig waren van Feyenoord. Over de komst van nieuwe Feyenoord-huurlingen, bijvoorbeeld Achraf el Bouchataoui, kon technisch manager Harry van den Ham nog niks zeggen. 'We zijn wel in gesprek maar op dat front is nog niks definitief besloten.'