PvdA: Bemiddeling nodig over sloopplan Tweebosbuurt

De PvdA in Rotterdam dringt aan op bemiddeling in de Tweebosbuurt. De partij wil dat woningcorporatie Vestia niet langer koste wat kost vasthoudt aan de plannen om de hele buurt te slopen.

Aanleiding is de uitspraak van de rechter vorige week. Die stelde bewoners in het gelijk die weigerden te verhuizen. Als het aan de PvdA ligt, moeten Vestia en de bewoners om tafel met een onafhankelijke bemiddelaar en dan samen met een nieuw plan komen voor de buurt.

De PvdA in Rotterdam vindt dat Vestia dit aan de buurt verplicht is omdat de woningcorporatie de afgelopen tijd slecht heeft gecommuniceerd met de buurtbewoners, zoals de rechter ook zei in het vonnis over de Tweebosbuurt.



Opnieuw de rechter inschakelen voor een hoger beroep kost volgens fractievoorzitter Co Engberts al gauw anderhalf tot 2 jaar. "Dat is kostbare tijd die verloren gaat". Daarom wordt nu bemiddeling voorgesteld.

Vestia

Vestia laat weten voorlopig geen reactie te hebben op het voorstel van de PvdA Rotterdam. De woningcorporatie zegt de uitspraak van de rechter en de gevolgen daarvan nog door te nemen. Wat dus een oplossing zou kunnen zijn, is nog niet duidelijk voor Vestia.

Rotterdam

Ook de gemeente Rotterdam bestudeert de uitspraak om te kijken welke vervolgstappen er nodig zijn om te komen tot een snelle oplossing voor de wijk en zijn bewoners. "Het college staat nog steeds achter het plan voor herstructurering van de Tweebosbuurt dat door de gemeenteraad is goedgekeurd", aldus wethouder Kurvers.

"De woningen en de woonomgeving van de Tweebosbuurt voldoen niet aan wat de gemeente inwoners van Rotterdam wil bieden én is niet klaar voor de toekomst. De noodzaak voor herstructurering blijft"‘