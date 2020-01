Geen boetes meer voor Rotterdammers met schuld aan sociale dienst

Rotterdammers met een kleine schuld bij de sociale dienst, krijgen voortaan geen automatische verhoging meer als ze niet op tijd betalen. De verhoging kon oplopen tot 72 procent, waardoor mensen in de problemen kwamen.

Het gaat om schulden tot 750 euro die binnen een jaar moeten worden terug betaald. De 'boete' kon achteraf worden teruggevraagd via de belastingdienst, maar daar bleken maar weinig mensen van op de hoogte te zijn.

Fractievoorzitter van Groen Links, Lies Roest, pleit al langer voor het afschaffen van de automatische verhoging: "Veel Rotterdammers komen in de problemen doordat we de regelgeving zo ingewikkeld hebben gemaakt dat niemand het meer snapt. Nu wordt het systeem simpeler en eerlijker."

De schulden ontstaan volgens Roest vooral wanneer Rotterdammers een te hoog bedrag aan uitkering hebben ontvangen omdat zij deeltijdwerk hebben gedaan. "Veel van deze mensen hebben wisselende inkomsten, bijvoorbeeld omdat zij seizoenswerk doen of een nul-urencontract hebben", vertelt Roest. "Voor hen is het heel ingewikkeld om bij te houden hoeveel ze elke maand binnen krijgen. Ik ben blij dat de automatische verhoging nu is afgeschaft."