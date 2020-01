Vertraging Rotterdamse metro door rookontwikkeling

Metroreizigers moesten dinsdag in de avondspits rekening houden met twintig minuten vertraging. In de tunnel bij Coolhaven was lichte rookontwikkeling ontstaan.

Er werd rond 15:30 uur lichte rook gezien. Daarop ging de brandweer op onderzoek uit en moest het metroverkeer over een spoor. Rond 16:00 uur was de situatie onder controle. Er bleek wat plastic in brand te hebben gestaan.

De Rotterdamse metro is niet ontruimd geweest. De situatie had volgens de RET in de rest van de spits nog wat vertraging tot gevolg omdat de route moest worden aangepast.

Metro A reed volgens de RET tussen Binnenhof en Kralingse Zoom. Metro B reed tijdelijk op station Coolhaven via spoor 2 tussen Nesselande en Hoek van Holland. Metro C reed niet tuseen Marconiplein en Blaak.