Sparta verlengt met Rayhi

Rayhi is een belangrijke speler in het team van trainer Henk Fraser. Vorig seizoen was hij in 29 wedstrijden bij 26 doelpunten van de Rotterdammers betrokken: dertien goals en dertien assists. Daarmee had Rayhi een belangrijke rol in de promotie van Sparta naar de eredivisie.

Ook op het hoogste niveau van Nederland is Rayhi belangrijk voor Sparta. In achttien eredivisieduels scoorde hij vijf keer.

Buitenlandse interesse

Rayhi's contract liep af en volgens technisch directeur Henk van Stee was er nu al de nodige interesse voor de aanvaller. "Er was veel buitenlandse interesse voor hem de afgelopen weken, maar ik ben blij dat hij toch hier blijft", zegt Van Stee, die benadrukt dat Rayhi het naar zijn zin heeft bij Sparta. "Mohamed is een gevoelsmens en is gek van de club. Zijn ouders zitten altijd op de tribune en hij kan het goed vinden met iedereen."