'Demonstraties Animal Rights in Hoeksche Waard onterecht verboden'

De twee demonstraties van Animal Rights tegen de jacht in de Hoeksche Waard zijn vorig jaar onterecht verboden. De actiegroep diende bezwaar in bij de gemeente na het verbod en dat is nu gegrond verklaard, meldt Animal Rights.

De dierenactivisten voeren al sinds 2015 actie in de Hoeksche Waard, omdat daar veel wordt gejaagd op verschillende diersoorten. Vorig jaar werden achtereenvolgens twee demonstraties verboden. "Een grove schending van de grondrechten van onze activisten", zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Loco-burgemeester Joanne Blaak-Van de Lagemaat zei in augustus vorig jaar dat demonstraties van dierenactivisten 48 uur van te voren moeten worden aangekondigd. Dat zou niet zijn gebeurd, waarna het protest op last van de gemeente niet door mocht gaan.



Animal Rights is van mening dat de activisten zonder reden werden gecriminaliseerd. "Het recht om te demonstreren is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen en de Grondwet. De burgemeester moet, met hulp van de politie, demonstraties in zijn of haar gemeente faciliteren en beschermen, zodat demonstranten hun grondrecht kunnen uitoefenen."

Animal Rights tekende bezwaar aan tegen het verbod en een interne bezwaarcommissie van de gemeente boog zich over de kwestie. De actiegroep zegt dat de demonstratie werd verboden, omdat de burgemeester bang was voor ongeregeldheden. "Volgens de commissie was deze vrees ongegrond en blijkt uit een overhandigd geluidsbestand juist het tegendeel: de sfeer was gemoedelijk en er was geen sprake van een conflictsituatie tussen jagers en demonstranten."

Ook zijn volgens de commissie eerdere demonstraties altijd vreedzaam verlopen én is het niet aanmelden van een demonstratie geen reden om een demonstratie te verbieden.

Animal Rights is blij met het besluit van de commissie. De actiegroep geeft aan zeker terug te komen naar de Hoeksche Waard om actie te voeren.